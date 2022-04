De Russische president Poetin claimt de overwinning in de Oekraïense stad Marioepol terwijl er volgens Zelensky nog troepen zitten die strijden tegen de Russen. Waarom komt Poetin nu met het nieuws over een eventuele overwinning? Hoe groot is de kans dat de Oekraïense troepen standhouden in Marioepol? En hoe zit het met de gezondheid van Poetin, die steeds meer onderwerp van discussie is? Dat bespreekt oud-correspondent Wierd Duk met Floris Noort in een nieuwe aflevering van De Oekraïne Update.

