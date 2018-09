’Belasting omhoog vergroot kloof arm en rijk’

Iedereen weet dat juist mensen met een minima inkomen of met een uitkering in de regel geen inkomstenbelasting betalen en profiteren dus niet van verlaging daarop. En als hun loon, dan wel uitkering stijgt met een percentage, zal dit niet noemenswaardig zijn. Ofwel, per saldo zal juist die groep die al in de verdrukking zit, dankzij deze ’sociale’ regering nog meer met de rug tegen de muur komen te staan.

Al met al een prachtregeling teneinde de kloof tussen armen en rijken verder te vergroten in het voordeel van laatstgenoemden!

J. Verniers, Arnhem