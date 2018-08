Alex Jones nu ook geweerd van Twitter

De aanleiding voor Twitter is een bericht van Jones waarin hij oproept tot geweld, zo schrijft The New York Times. Jones mag wél met zijn website Infowars, via het account @infowars, blijven tweeten.

Dat Twitter Jones bant, klinkt als een krachtige stap, maar kan ook worden uitgelegd als een soort tussenoplossing. Facebook en Youtube verwijderden podcasts, video’s en berichten van de publicist definitief. Twitter wilde die stap niet zetten.

