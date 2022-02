Podcast Hoe TikTok in het voordeel werkt van Amerikanen en Russen

Na de Facebook Revolutie van de Arabische Lente woedt er in Oekraïne nu een TikTok oorlog. Voor zowel de Russen als Amerikanen dient de app als meesterspion en propaganda-instrument. In een nieuwe aflevering van de podcast Werelds! bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet hoe de onrust via sociale media wordt aangewakkerd. Verder in de podcast: een doorbraak in de strijd tegen wapens in Amerika en het Britse koningshuis is een hoop ellende bespaard.