Man uit Boekel komt om door ongeval in Erp

Hulpdiensten werden nog opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Ⓒ Venema Media

ERP - De automobilist die zaterdagavond om het leven is gekomen door een verkeersongeluk in het Brabantse Erp is een 34-jarige man uit het nabijgelegen Boekel. De bestuurder reed op het Hurkske rond 20.30 uur met zijn auto tegen een boom.