Sterrenfiscalist wint van dj Headhunterz

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdagmorgen beslist in een procedure die de internationaal vermaarde dj uit Veenendaal eerder deze zomer had aangespannen tegen B., de ’fiscalist van de sterren’, waaronder Linda de Mol, dj Afrojack en Patricia Paay.

Braziliaanse vriendin

Volgens de rechter heeft B. ’redelijk bekwaam en redelijk handelend’ opgetreden, toen hij de dj in 2012 adviseerde om fiscale redenen naar Cyprus te verhuizen. In werkelijkheid bleef Willem Rebergen tussen zijn buitenlandse optredens door gewoon in Veenendaal wonen, onder meer omdat zijn Braziliaanse vriendin in Nederland nog geen verblijfsvergunning had en van hem afhankelijk was.

Frank B.

Uiteindelijk bleek rond de hele fiscale constructie een frauduleus luchtje te hangen, en besloot Rebergen schoon schip te maken bij de Belastingdienst. De kosten daarvan wilde hij via de rechtbank verhalen op zijn voormalige belastingadviseur B.. De rechter wijst al zijn vorderingen echter af.

De advocaat van Headhunterz laat naar aanleiding van de uitspraak weten dat er wordt nagedacht over hoger beroep. „De rechtbank heeft in onze ogen niet goed voor ogen gehad waar het nu precies om draaide en is ook voorbijgegaan aan bepaalde belangrijke feiten, zoals dat Willem nooit van plan is geweest om te emigreren en dat B. een belastingformulier onjuist heeft ingevuld om voor te wenden dat hij in Engeland woonde terwijl hij gewoon in Nederland woonde. Ook heeft de rechtbank de adviezen niet inhoudelijk beoordeeld, en is ervan uitgegaan dat de daarin genoemde juridische maatstaf voor Nederlandse belastingplicht correct waren. Dat is niet zo”, aldus de bekende ’muziekadvocaat’ Oktay Düzgün.

Op papier naar Cyprus verhuizen

Headhunterz klopte zes jaar geleden samen met z’n moeder aan bij Frank B. voor fiscaal advies. De jonge dj stond aan de vooravond van een internationale carrière en had een aanbieding voor een platencontract van een miljoen euro op zak. Frank B. raadde de dj aan om op papier naar Cyprus te verhuizen. Maar dat leidde al vrij snel tot praktische problemen. Zo weigerde Albert Heijn z’n buitenlandse creditcard, accepteerde z’n huurbaas geen Cypriotische betalingen en werd de dj door de politie langs de kant van de weg gezet omdat ook de wegenbelasting niet uit Cyprus overgemaakt kon worden.

Los van de uitspraak in de rechtszaak wordt B. door het Openbaar Ministerie nog altijd verdacht van het opzetten van fiscale nepconstructies via belastingparadijzen, waardoor de Nederlandse Belastingdienst miljoenen euro’s zou zijn misgelopen.