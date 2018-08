’Nieuwe verkrachting door tbs’er groot risico’

De verkrachting gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) bij het dagactiviteitencentrum op het terrein van de kliniek. De man zou de medewerkster daarbij ook mishandeld hebben. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De man zat volgens zijn advocaat Ted Kemper al zes jaar in tbs, overigens niet voor een zedenzaak. Hij zat inmiddels in het eindtraject van de behandeling, aldus de raadsman. De verdachte zelf zei voor de rechtbank spijt te hebben van zijn daad. „Dit had niet mogen gebeuren”, zei hij.

Het is niet voor het eerst dat een medewerkster van de Rooyse Wissel wordt aangevallen, mishandeld en aangerand. Zo vergreep een 33-jarige tbs’er zich in oktober 2016 aan een medewerkster. Hij kreeg daarvoor 5,5 jaar cel en tbs. Een andere tbs’er verkrachtte in december 2016 tijdens onbegeleid verlof in Oostrum een 21-jarige vrouw uit Venray. De zaak baarde veel opzien omdat de politie haar verhaal lange tijd niet geloofde. De politie bood hiervoor onlangs excuses aan. De verdachte kreeg drie jaar cel en opnieuw tbs.

Bij de zitting waren ook zo’n tien medewerkers van de Rooyse Wissel aanwezig.