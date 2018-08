Politie voert actie: maatregelen op dancefestival

Hilvarenbeek streeft er vooralsnog naar dat het driedaagse dancefestival in de Beekse Bergen kan doorgaan. Maar over de aard van de extra voorwaarden kon een woordvoerder nog niet meer vertellen. Wel benadrukt de gemeente dat het lik-op-stukbeleid tegen drugsbezit gehandhaafd blijft. „De bezoekers kunnen ervan uitgaan dat de bestaande maatregelen blijven bestaan.”

De gemeente laat weten dat er veel waardering is voor het werk van de politie en dat de beloning voor het personeel in verhouding moet zijn. De gemeente is verrast dat Decibel Outdoor is uitgekozen omdat de politie het altijd een leuk evenement vindt om aan mee te werken.

Normaal gesproken worden volgens de politie driehonderd agenten ingezet bij Decibel Outdoor.

De politie voert actie voor een nieuwe cao. De afgelopen tijd lagen de onderhandelingen stil en voerden agenten actie, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven.