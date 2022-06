Politiechef Paauw was te stellig over door politie gedode Duitser

Daags na de fatale arrestatie verdedigde Paauw in Het Parool het optreden van de politie en zei dat „een agent door de verdachte met het mes in zijn vest was gestoken.” Volgens de politie ging op sociale media destijds rond dat agenten de Duitser „geliquideerd” hadden. „Met zijn uitspraak wilde Paauw tegenwicht bieden aan deze ongefundeerde en onjuiste uitlatingen”, aldus de politie in een verklaring.

Wel wordt in de verklaring benadrukt dat Paauw met zijn woorden het onderzoek van het Openbaar Ministerie niet heeft willen beïnvloeden. En ook de Duitser niet in een kwaad daglicht heeft willen stellen. Paauw zegt zijn uitspraak te hebben gedaan „aan de hand van informatie die op het moment voorhanden was.”

Uit onderzoek is gebleken dat er geen beschadigingen op het veiligheidsvest zijn gevonden die op een messteek duiden. „Dat wil echter niet zeggen dat het vest niet geraakt is”, aldus de politie.

De Duitser arriveerde op 10 augustus 2020 met een vriend in Amsterdam, maar na een bezoek aan een coffeeshop kwam hij niet meer terug in hun hotel. Op 12 augustus gaf de vriend hem als vermist op bij de politie. De man werd een dag later rond 16.30 uur aangesproken door de politie, omdat hij met een mes rondliep in de omgeving van de Poeldijkstraat.

De agenten volgden de man naar een doodlopende binnentuin aan de Honselersdijkstraat. Daar maakte de man met zijn mes zwaaiende en stekende bewegingen in de richting van drie agenten. Twee agenten haalden volgens het OM vrijwel gelijktijdig de trekker over. Ze hebben elk twee kogels afgevuurd.

Vorig jaar mei meldde het OM dat de agenten handelden uit noodweer en daarom niet vervolgd worden. Eerder die maand werd bekend dat de ouders een klacht hadden ingediend wegens de uitspraak van Paauw.