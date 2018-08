Unitas schorst student: ’Evenveel drinken als slachtoffers Lombok’

Unitas heeft besloten het lid te schorsen. Er komt een intern onderzoek. De mail was een uitnodiging voor een borrel van dinsdag. Verenigingsleden werden gevraagd net zoveel te drinken als de ’slachtoffers bij de aardbeving in Lombok’. De Thaise grotjongens werden ’gele tienerrukkers’ genoemd.

In de mail wordt ook een verondersteld artikel van De Telegraaf aangehaald, dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Volgens de student had het artikel de kop ’Twee getinte mannen springen van Erasmusbrug om te kijken wie er wint’, waarover hij schrijft dat de enige winnaar ’De Maatschappij’ is.

Unitas benadrukt dat de mail niet is geschreven in opdracht van het bestuur, en dat inzichtelijk moet worden hoe de mail verstuurd kon worden, en welke maatregelen gepast zijn. De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht noemen de mail een ’verwerpelijke tekst’.