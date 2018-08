Raadsleden Westland woedend terug van vakantie om Polenhotel

De kwestie ligt gevoelig in het Westland, dat bij gebrek aan inzet van Nederlandse werklozen afhankelijk is van personeel uit het buitenland. Het Maasdijkse bestemmingsplan zou de komst van maximaal duizend arbeidsmigranten mogelijk maken en dat zien velen niet zitten. Afgelopen vrijdag drong dit bij de gemeente door, waarna de griffier de vakantievierende raadsleden in opdracht van burgemeester Agnes van Ardenne meedeelde terug te komen. ,,Ik zat in Afrika en heb meteen gezegd dat hier gedonder van zou komen”, zegt Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig. ,,Deze handelwijze laat zien dat je als college volledig lak hebt aan de raad.” De partij, die dinsdagavond samen met de rest van de raad achter gesloten deuren over de kwestie vergaderde, kondigt aan het college tijdens de eerstkomende vergadering stevig aan de tand te zullen voelen.

Dat er haast bij zat heeft mogelijk te maken met een gemeentelijke publicatie vandaag in het lokale huis-aan-huisblad. De tekst hiervoor was al aangeleverd nog voordat de raad over het Polenhotel had beslist. GemeenteBelang Westland spreekt van ‘achterkamertjespolitiek’. ,,Schandalig”, vindt Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland. ,,Door slecht acteren van de burgemeester en griffier is een goed voorstel in de schaduw komen te staan van de procesvorming.” Keizer kwam er tijdens het openbare deel van de vergadering ook nog eens achter dat de camera’s, die alles opnemen, plotseling uitstonden. ,,De gemeente Westland staat in alle opzichten voor joker.”

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren en zegt vrijdag met een reactie te zullen komen. Dat het besluit al aan de huis-aan-huis krant was doorgegeven, alvorens de raad had gestemd, noemt een woordvoerster ‘niet vreemd’. ,,Dat gebeurt vaker.”

Op de PvdA na, stemde de Westlandse raad dinsdagavond tegen de komst van het tweede Polenhotel.