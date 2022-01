Eigenaar gestolen tractor houdt zelf de dief aan

Binnenland

Ontvoerde Franssprekende man vraagt in Gelderland om hulp

Een man die alleen Frans spreekt vroeg vrijdag in het Gelderse dorpje Aerdt om hulp aan bewoners, nadat hij naar eigen zeggen was overvallen. Volgens de politie was de man ontvoerd in Frankrijk en is het niet bekend hoe hij in Aerdt terecht is gekomen.