Schiphol getroffen door grote storing

SCHIPHOL - Schiphol is woensdagmiddag getroffen door een grote storing. Van 13.00 uur tot 13.45 uur lag al het vliegverkeer op de luchthaven plat. Rond 13.45 uur werd het vertrekkende verkeer weer opgestart. Korte tijd later konden ook inkomende vluchten in beperkte mate weer landen. KLM heeft drie toestellen laten uitwijken naar Duitsland. Eindhoven ontving een uitgeweken vlucht uit Malaga, bestemd voor Schiphol.