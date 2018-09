’Klimaatprobleem ten prooi aan politiek spel?’

De vraag is of onze verantwoordelijke bewindslieden al hierover hebben gehoord? En of zij inmiddels ons vermaard kenniscentrum in Eindhoven, alom door onze regering geroemd, al hebben bezocht? Daar weet men er namelijk genoeg vanaf.

Zo langzamerhand is wel duidelijk dat de bestaande plannen om in 2050 CO2 neutraal te zijn, onuitvoerbaar zijn. Het gaat ons miljarden kosten waarvoor bovendien geen enkele dekking bestaat.

Alle reden dus voor zowel regering als parlement om alle alternatieven objectief te onderzoeken. Dit soort mega-operaties en megabeslissingen kunnen en mogen niet ten prooi vallen aan een partij politieke spelletjes.

R. Mondelaers, Eerbeek