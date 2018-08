Halsema neemt maatregelen in beschoten buurt

Halsema bezoekt beschoten winkeliers. Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft woensdagmiddag maatregelen genomen in de Johan Huizingalaan in Slotervaart. Er komen camera’s, er is meer politie in de wijk en er wordt woensdagavond een bewonersbijeenkomst georganiseerd.