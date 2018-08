Drukte bij Indië-herdenking Den Haag

Bij de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument waren onder andere premier Rutte, minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Blokhuis (Welzijn) aanwezig.

Een van de sprekers was schrijver en journalist Geert Mak. Zijn vader was predikant in Medan en werd als legerpredikant tewerkgesteld aan de Birmaspoorweg.

Bijzonder was dat er voor het eerst een oud-militair van Molukse afkomst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger een krans legde bij het Indisch Monument.