De weg is afgesloten voor verkeer.

DELFZIJL - Een aanrijding met een auto is een fietser in Delfzijl fataal geworden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, dat woensdagmiddag gebeurde aan de Hogelandsterweg in de Groningse plaats. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De weg is afgesloten voor verkeer.