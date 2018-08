Celstraf voor mishandelen homo’s op Damrak

Het Damrak in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een 27-jarige man moet de gevangenis in voor het mishandelen van twee homo’s op het Damrak in hartje Amsterdam. Hij is woensdag veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Drie anderen waren eerder al veroordeeld. Zij hadden tot veertig maanden cel gekregen.