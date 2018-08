Derde verdachte van Zweedse brandstichtingen

Er is weinig bekendgemaakt over de verdachte of wat zijn rol bij de brandstichtingen zou zijn geweest. Het enige wat bekend is, is dat hij ergens in de 20 is.

„We kwamen erachter dat deze persoon naar Turkije was vertrokken, hebben aan de douane doorgegeven dat hij het land niet in mocht en hij is vervolgens opgepakt”, vertelde een politiewoordvoerder aan een Zweedse krant. De verdachte is gisteren naar Zweden teruggebracht.

Het is inmiddels de derde verdachte die vastzit. Dinsdag zijn een 16-jarige jongen en een 21-jarige man opgepakt in verband met de brandstichtingen.

Het waren in de nacht van maandag op dinsdag vooral auto’s die in vlammen opgingen. Trollhättan en Göteborg waren het zwaarst getroffen, maar ook vanuit veel andere steden werden brandstichtingen gemeld. Een motief is nog niet bekend, maar het is een Zweedse ’traditie’ dat er in de week voor de aanvang van het schooljaar branden worden gesticht.

De Zweedse politiek reageerde fel op de brandstichtingen, niet in de laatste plaats omdat er volgende maand parlementsverkiezingen zijn.