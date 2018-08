Tegenslag voor Denk: opnames worden niet verwijderd

Dat besluit heeft de rechtbank te Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Denk sleepte omroep BNNVARA voor de rechter nadat het radioprogramma De Nieuws BV stiekem geluidsopnames had gemaakt van een gesprek met Azarkan op de fractiekamer. Op de opname spreekt hij over het idee om nepadvertenties te plaatsen op Facebook waardoor het lijkt alsof PVV-leider Geert Wilders het land wil ’zuiveren’. Dit idee ontstond tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart maar werd nooit uitgevoerd.

Fractiekamer

BNNVARA zond de opnames uit om hun nieuws hierover te staven. De omroep achtte de publicatie in het publiek belang. Denk vond het daarentegen ongehoord dat er in het geheim opnames zijn gemaakt op een fractiekamer die vervolgens ook nog werden gepubliceerd.

De rechter oordeelde woensdag dat het inderdaad in strijd is met de richtlijnen van de Tweede Kamer om zonder toestemming in fractiekamers opnamen te maken, maar wijst erop dat in dit geval Denk de journalisten daar zelf had uitgenodigd. Het gesprek kende daarmee ook niet de gebruikelijke beslotenheid van de fractiekamer en bovendien was er niet gezegd dat de strekking ervan niet naar buiten mocht komen. Volgens de rechter is daarmee het „geheim van de fractiekamer” niet in het geding.

Polarisatie

Bovendien is de rechtbank van oordeel dat BNNVARA terecht met de publicatie een ernstige misstand aan de kaak heeft gesteld, waarover het publiek moest worden geïnformeerd. De nepbanner kon immers leiden tot polarisatie, angst en haat, vindt de rechter.

Tijdens de rechtszaak eerder deze maand gingen de beide partijen er hard in. Azarkan beschuldigde BNNVARA van nepnieuws, terwijl de advocaat van de omroep een parallel trok tussen Trumps mediastrategie en de manier waarop Denk omgaat met de pers.