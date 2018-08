Barcelonezen adviseren toeristen van het balkon te springen

Met cynische boodschappen willen ze aandacht vragen voor het feit dat de stad voor hen onbegaanbaar is geworden. Ze trekken nu ten strijde met de slogan #BalconingIsFun (van het balkon springen is leuk).

Zo drijven ze de spot met de toeristen die op Mallorca, Ibiza en de Costa’s van het balkon springen. Door die waaghalzerij kwamen dit jaar al zeven jongeren om het leven. En als het aan de Catalanen ligt, volgen bezoekers aan hun mooie stad datzelfde voorbeeld.

De actie lijkt vooral ludiek bedoeld. Op Twitter krijgt het weinig navolging. Waarschijnlijk omdat de inwoners wel weten dat Barcelona zo’n beetje leeft van het toerisme.

De Spanjaarden balen vooral van het wangedrag van de luidruchtige Engelsen. Eerder werden al toeristenbussen aangevallen, banden van huurfietsen lekgestoken en via graffiti-teksten werd duidelijk gemaakt dat de bezoekers moeten opzouten.

De boodschap ’Tourist go home’ verscheen al eerder in het Spaanse straatbeeld, maar de huidige slogan is veel grimmiger. Bovendien staan, volgens de bedenkers, nog wat ’extra voordelen’ verbonden aan het balconing. „Beste toerist, balconing is erg leuk. Bovendien vermindert het de kans op hartfalen en verbetert het de levenskwaliteit van de buren.”

Op sociale media wordt ook flink tegengas gegeven. „Balconing is NIET leuk. Het is even leuk als iemand die in het verkeer sterft door te bellen of iemand die sterft aan longkanker na het roken van sigaretten.”