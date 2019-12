Homoseksuele priester: beroep tegen ontslag succes

Het bisdom Haarlem-Amsterdam schorste Valkering in het voorjaar nadat hij tijdens een mis ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum als priester bekendmaakte dat hij homoseksueel is. Het bisdom ging in juni over tot ontslag van de priester als pastor van de Vredeskerk. Hij maakte zijn seksuele voorkeur in een boek bekend, net als het feit dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving.

Valkering zegt in het EO-programma Dit is de Dag dat de zogeheten ’Congregatie voor de Clerus’ in Rome heeft geoordeeld dat bisschop Jos Punt zijn besluit tot ontslag moet intrekken omdat er procedurefouten zijn gemaakt, en „het delict niet is gedefinieerd, bewijzen verder niet genoemd worden en er geen hoor en wederhoor” is gepleegd. De rooms-katholieke congregatie houdt zich bezig met de diakens en de priesters die in dienst van een bisdom zijn.

Bekijk ook: Homoseksuele priester vecht ontslag aan

Voor kerst beslissing

Volgens Valkering heeft ’Rome’ gesuggereerd dat Valkering zijn ambt zélf opgeeft in plaats van dat hij wordt ontslagen. Hij zegt dat hij heeft gehoord dat hij voor kerst moet beslissen of hij dat vrijwillig ontslag neemt.

Bekijk ook: Pastoor komt uit de kast