Buckingham Palace wil resten Ethiopische prins niet teruggeven

De jongen kwam op 7-jarige leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk als gevolg van een conflict. De vader van de prins, keizer Tewodros II, wilde een alliantie aangaan met het Verenigd Koninkrijk, maar hij kreeg geen antwoord van koningin Victoria. Daarop liet hij Europeanen gijzelen, onder wie de Britse consul. Het fort van Tewodros werd overmeesterd, waarbij de Britten ook prins Alemayehu en zijn moeder, keizerin Tiruwork Wube, meenamen.

Zijn moeder overleed onderweg, schrijft de BBC. Koningin Victoria zorgde daarop voor hem, regelde een opleiding en verzorgde zijn begrafenis toen hij nog maar 18 jaar was.

’Niet juist’

Zijn familie wil nu dat de overblijfselen worden teruggestuurd naar Ethiopië. „We willen zijn stoffelijke resten terug als familie en als Ethiopiërs”, vertelde een afstammeling van de prins, Fasil Minas, aan de BBC. Engeland is niet het land waar hij geboren is. Het was daarom „niet juist” om hem in het Verenigd Koninkrijk te begraven, stelde hij.

Buckingham Palace laat in een verklaring aan de BBC weten dat het opgraven van zijn resten gevolgen zou kunnen hebben voor anderen die begraven zijn in de catacomben van St George’s Chapel in Windsor Castle. „Het is zeer onwaarschijnlijk dat het mogelijk zou zijn om de stoffelijke resten op te graven zonder de rustplaats van een aanzienlijk aantal anderen in de omgeving te verstoren.”

Dit is niet de eerste keer dat het lichaam van de prins wordt teruggevraagd. In 2007 verzocht de toenmalige president van Ethiopië, Girma Wolde-Giorgis, koningin Elizabeth al om het lichaam terug te sturen.