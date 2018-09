Uitslag Stelling: ’Groei is gebakken lucht’

Volgens het CBS blijft onze economie stevig groeien - dit jaar wordt 3% groei verwacht - en is het aantal vacatures op recordhoogte. Voor 79% is dit nog geen reden tot juichen. Er worden ons mooie verhaaltjes voorgespiegeld, morren zij. „Belastingdruk, flexwerk, huizentekort en noodzaak voor dubbele banen nemen toe. Het sociale stelsel wordt onbetaalbaar en langzaam maar zeker helemaal afgebroken. Tekorten ook op de arbeidsmarkt. Huizen worden onbetaalbaar. Onzinnig CO2-beleid gaat kapitalen kosten zonder resultaat. En ongecontroleerde migratiestromen.” Hoezo optimistisch?

Ruim 90 procent zegt het ook nog niet in zijn portemonnee te voelen dat het goed gaat met de economie. „De groei beperkt zich slechts tot de bedrijven en heeft geen gevolg voor de modale Nederlander”, stelt iemand. Een ander: „Ik merk er niets van. Werkgevers doen nog steeds moeilijk over vaste banen en ik geef steeds meer uit aan boodschappen, vaste lasten en belastingen.”

Als er al mensen profiteren van de groei dan toch zeker niet de gepensioneerden, aldus de overgrote meerderheid. „Al 10 jaar met pensioen, nog nooit prijscompensatie gehad en al twee keer gekort. Maar ik gun het de werkenden, hoor”, zegt een oudere stemmer.

De verhoging van het lage btw-tarief per 1 januari 2019 van 6 procent naar 9 procent treft vooral de mensen met AOW en/of pensioen. De verlaging van de inkomstenbelasting die daar tegenover staat is voor hen van weinig invloed, zo merken veel stemmers op. Over de verlaging van de inkomstenbelasting: „De ’mazzeltjes’ die de burger krijgt, zijn sigaren uit eigen doos en nog verdomd kleine ook!”

Ondanks de economische groei blijven de lonen achter. Het CBS voorspelt een loongolf van 3,2 procent in 2019 maar er zijn er maar weinig (17%) die dat geloven. „Mijn loon staat sinds 2011 stil en ik denk dat mijn werkgever er de komende jaar niets bij doet”, reageert iemand. Een ander foetert: „Dat beetje loonsverhoging kan niet op tegen de kosten die er volgend jaar weer aankomen.”

Velen maken zich ook zorgen dat internationale ontwikkelingen roet in het eten gaan gooien. Een respondent reageert: „Er zijn veel instabiele factoren; terrorisme, gastekorten, olieprijzen, Rusland, Turkije, Midden-Oosten... handelsoorlogen, Brexit, etc. Bovendien weigert Zuid-Europa aan de slag te gaan, daar gaat nooit de broekriem strakker.” Er zijn meer stemmers die vinden dat de gevaren voor onze economie vooral uit de zuidelijke EU-landen komen. „Daar is niets geleerd van de crisis. Er zijn geen fundamentele veranderingen doorgevoerd. Dat wordt nu nog gemaskeerd door het ruimhartige beleid van de ECB, maar bij een nieuwe crisis zal dit een groot probleem worden”, luidt een reactie.

Ruim 80 procent meent dat de kans op een nieuwe wereldwijde financiële crisis reëel is. „Ik hoop dat er overal reserves worden opgebouwd,” zegt er een. „Die volgende crisis komt er natuurlijk echt aan; nog niet duidelijk is wanneer. Na de zeven vette jaren volgen altijd die zeven magere weer...”