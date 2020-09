Halsema: ook in culturele instellingen maximaal 30 personen

Voorzitters van Veiligheidsregio’s hebben van het kabinet de bevoegdheid gekregen om bij instellingen die van grote culturele waarde zijn uitzonderingen te maken op de 30 personenregel. Theaters hebben bijvoorbeeld strikte protocollen waarbij de noodzakelijke 1,5 metergrens in acht kan worden genomen.

Niet verantwoord

Theaters en andere culturele instellingen moeten het vooralsnog met maximaal dertig zaalbezoekers doen.

„Juist in stedelijk gebied is het aantal besmettingen en opnames vanwege corona in de ziekenhuizen groot. Eén van de regels is dat groepen binnen maximaal 30 personen tellen. Amsterdam heeft zojuist besloten voor vanavond geen ontheffingen te verlenen voor culturele instellingen. Dat betekent voor vanavond overal 30 bezoekers. Dit is heel pijnlijk maar met het besmettingenniveau vindt de voorzitter Veiligheidsregio en burgemeester generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord”, aldus de woordvoerder van Halsema. „Samen met de Veiligheidsregio’s en het Rijk zijn we druk met een eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen.”

Wanneer die ’gezamenlijke lijn’ is vastgesteld is nog volstrekt onduidelijk. De regel geldt overigens niet voor musea omdat dit zogeheten ’doorlooplocaties’ zijn. Voor een museumbezoek moet wel worden gereserveerd en wordt in tijdsloten gewerkt.

Landelijk probleem

Volgens Esther den Breejen, woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) die maar liefst 355 theaters en 196 bioscopen vertegenwoordigt, speelt de maatregel van de publieksbezetting van maximaal dertig personen overigens niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land.

„Natuurlijk hebben we er begrip voor dat we moeten voorkomen dat de pandemie zich verder verspreidt, maar de theaters en bioscopen hadden het al zo keurig geregeld met een bezetting van slechts een op de vijf stoelen. Er is genoeg ruimte binnen. En je zou aan extra maatregelen kunnen denken, zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes, maar alleen het verscherpen van de publieksaantallen slaat nergens op. Een theater met 1800 stoelen openen voor slechts dertig bezoekers, dat heeft gewoon geen zin. En er leven nu zoveel vragen. In Haarlem mogen de theaters vanavond wel gewoon open met de huidige bezetting volgens de coronaprotocollen, in Utrecht niet en in Doetinchem en Apeldoorn vanavond nog wel, maar daarna moeten ze het maar weer afwachten. En gaat het drie volle weken duren, voor wie worden uitzonderingen gemaakt en wat wordt er nu precies bedoeld met die dertig personen. Het is nu een bureaucratische gekte aan het worden. Het is van belang dat er snel eenduidigheid en duidelijkheid komt voor de sector. We hebben eerder vandaag een brief gestuurd aan het Veiligheidsberaad om dit centraal te regelen, maar daar hebben we tot op heden helaas geen antwoord op gekregen.”