Tientallen doden door zelfmoordaanslag Kabul

De terreurdaad vond plaats in een overwegend sjiitische wijk van de Afghaanse hoofdstad, waar het de afgelopen weken betrekkelijk rustig was. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Aanslagen op sjiitische doelen werden in het verleden meestal geclaimd door Islamitische Staat.

