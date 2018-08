Eis 16 jaar cel voor stichten fatale brand

Verdachte Catharina T. zelf ontkent dat zij de brand in het huis in haar woonplaats heeft aangestoken. Ze zei dat het slachtoffer suïcidaal was en zelf brand had gesticht. De aanklager hekelde deze suggestie en stelde dat er voldoende overtuigend bewijs is tegen de verdachte.

T. zou tot haar daad zijn gekomen in een agressieve en jaloerse bui. Ze had ook alcohol gedronken. T. zou niet hebben kunnen verkroppen dat haar relatie met de hoofdbewoner van het huis voorbij was. Toen deze ex niet thuis was, heeft ze haar boosheid gebotvierd op een medebewoonster van het huis, aldus de officier van justitie.

De uitspraak is over twee weken.