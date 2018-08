Oud-minister Curaçao cel in voor oplichting

Ook haar echtgenoot moet twintig maanden de cel in. Constancia was minister in het kabinet van premier Gerrit Schotte van 2010 tot 2012. Zij en haar echtgenoot stonden terecht voor het achteroverdrukken van omgerekend 200.000 euro. Dat geld was bestemd voor de aanschaf van 40.000 mondkapjes die nooit zijn geleverd. Constancia heeft altijd alle betrokkenheid ontkend.

