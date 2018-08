Boter, eieren, zout: allemaal even gezond

Jarenvijftiguitspraak van onze oude huisarts dr. Lourens: „Zout zou honderd gulden per pond moeten kosten.” Zout is ongezond, wilde hij ermee zeggen. Een zoutarm leven duurde veel langer en iedereen accepteerde dat als een voldongen feit. Nog zie ik, een schoonvader of zes terug, de man die toen als zodanig in mijn bestaan functioneerde en wellicht ten gevolge daarvan een te hoge bloeddruk had ontwikkeld, ’s ochtends twee zoutarme boterhammen met zoutarm beleg nuttigen en ’s avonds een bord zoutloze aardappelen met zoutloze andijvie ter omlijsting van een zoutloos sudderlapje.