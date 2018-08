Onderzoek dood Orlando vertraagd

De 17-jarige Orlando werd afgelopen februari dood gevonden in een Haagse visplas, nadat hij een week eerder een afspraakje had op de visboot van de 27-jarige Hagenaar Roy B. De Hagenaar werd opgepakt, maar weer vrijgelaten. Hij is nog altijd verdachte.

Roy B., die zeer actief is op homo-datingsites, heeft bekend dat hij Orlando in de nacht van 18 februari in het water heeft gezien. Ook hoorde hij de tiener roepen. Desondanks schoot hij niet te hulp. Na een week werd het levenloze lichaam van Orlando gevonden op de vaste visplek van B.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vertraging, die naar verwachting enkele weken gaat duren, een inhoudelijke reden: „Zorgvuldigheid gaat in deze zaak boven alles.”

De familie van Orlando heeft advocaat Sébas Diekstra in de arm genomen. Hij is van mening dat op het nalaten van hulp een forse celstraf moet staan. De maximale gevangenisstraf ligt nu op drie maanden.