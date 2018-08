Telefoon vermiste Nsimire was actief in Den Haag

De 14-jarige Nsimire verdween op 27 juli rond 16:00. Ze kwam niet meer thuis en was ook onbereikbaar. Ze werd daarom als vermist opgegeven.

„Op basis van onderzoek hebben we aanwijzingen dat Nsimire is weggelopen en we sluiten niet uit dat iemand haar onderdak verleent”, zegt een woordvoerder eerder deze maand. Het schuilhouden van een minderjarige is een misdrijf: „Je onttrekt iemand aan het ouderlijke gezag en dat is strafbaar.”

Tijdlijn

In het speciaal uitgezonden politiebericht werd duidelijk dat de politie inmiddels een tijdlijn heeft gemaakt van Nsimire’s activiteit vanaf het moment dat ze wordt vermist. Daaruit komt naar voren dat ze de eerste nacht bij een vriendin heeft geslapen en dat ze daar zaterdag 28 juli om 13.00 uur is vertrokken. Zaterdagmiddag is ze met een andere vriendin gezien op de Steijnlaan en de Paul Krugerlaan. Daar bezochten zij de Albert Heijn en de Basis E Markt.

Vervolgens is Nsimire die zaterdag volgens de politie tot 17.00 uur bij muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade geweest. Zaterdagavond om 23.30 uur is ze voor het laatst gezien op een pleintje achter de Architect Jan Wilsstraat in Houtwijk. Ze zat daar toen met een vriendin bij de schommels.

OV-kaart gebruikt

Het gebruik van de OV-kaart van de 14-jarige is onderzocht. Daar kwam uit naar voren dat Nsimire zaterdagavond met bus 21 en tram 4 reisde. Uiteindelijk werd er om 0.17 uitgecheckt bij tramhalte Tienhovenselaan aan de Escamplaan.

Telefoon gebruikt

De telefoon van de tiener is enkele keren actief geweest in Den Haag: woensdag 1 augustus om 0.18 werd er een signaal opgepikt door een zendmast bij Newtonplein. De telefoon is daarna verplaatst naar het gebied in de buurt van de Lijnbaan en het Buitenom.

Toch kwam de telefoon weer terug bij het Newtonplein: op zowel 2 als 4 augustus werd het toestel in die buurt gebruikt.

Sinds zaterdag 4 augustus 3.16 uur staat het toestel uit, meldt de politie.

Wie heeft haar gezien?

Of Nsimire degene is die de telefoon gebruikte op de genoemde locaties is niet bekend. Politiewoordvoerder Bobby Markus: „Onze vraag is dan ook wie haar heeft gezien in de omgeving van het Newtonplein in Den Haag.”