Oud brood als grondstof voor jenever

Het bleek te werken. Bakers Best Genever was geboren.

Commandeur: „Voorheen brachten bakkerijen overgebleven brood nog wel naar de Voedselbank of naar boerderijen voor het vee, maar door strengere regelgeving gooien de meeste het nu weg. Ik ben gewoon wat gaan rondbellen en binnen drie dagen had een bakker voor ons 150 kilo overgebleven brood paraat waarmee we zijn gaan experimenteren.”

Dat experimenteren deden de vrienden bij distilleerderij De Tweekoppige Phoenix in Zaandam, waar student chemische technologie Commandeur stage heeft gelopen. De proeven slaagden en ze mogen sindsdien de ketel van het bedrijf huren.

Het experiment van de jongens veranderde na de geslaagde testen al snel in een serieus businessplan. „We begonnen er vooral mee omdat we het cool vonden om te kijken of het zou lukken, maar inmiddels geloven we dat we echt een uniek product hebben ontwikkeld”, zegt Rijkenberg.

De doelgroep waar Bakers Best op mikt, Generatie Y, kan die duurzame insteek wel waarderen, aldus de ondernemers.

Commandeur: „Millennials beginnen de circulaire economie te omarmen. Dat merken we ook in de horeca. Duurzame cocktails zijn steeds meer een ding. Veel bars beginnen nu te experimenteren met ’green bartending’ en ons product sluit daar perfect bij aan.”