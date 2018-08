President Iran houdt deur op kier naar VS

Rohani zei dat er eerder goede contacten met Washington waren, maar de Amerikanen die hebben afgekapt. De Amerikaanse president Trump heeft zich afgekeerd van het internationale akkoord uit 2015 waarmee de slepende conflicten over de vermeende plannen van Iran kernwapens te maken, werden opgelost.

Trump heeft wel gezegd te allen tijde bereid te zijn met de Iraanse leiding in gesprek te gaan. De geestelijke leider van het sjiitische Iran en feitelijk de man die het laatste woord heeft, de ayatollah Khamenei, heeft uitdrukkelijk gezegd dat er geen gesprekken meer met Washington mogen zijn. Rohani lijkt dat niet letterlijk te nemen. Komende maand is de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Amerikaanse en Iraanse bewindslieden zouden elkaar dan in New York kunnen treffen.