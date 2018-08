Schoolkinderen verdrinken bij de Nijl

Archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

KHARTOEM - Meer dan twintig schoolkinderen in de leeftijd van zeven tot zestien jaar zijn in wateren langs de rivier de Nijl in Soedan verdronken toen hun bootje op weg naar school zonk. Ongeveer veertig scholieren waren onderweg naar school door een gebied langs de Nijl dat door hevige regens was ondergelopen.