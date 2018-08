Broer Ivana Smit laat portret zusje tatoeëren op arm

„Een zus is voor altijd een zus, dat eindigt nooit”, vertelt oom Fred aan De Telegraaf. „Dit is zijn manier om zijn zus te eren. Ik vind het mooi en troostend tegelijk.”

Ivana werd begin december dood gevonden in Kuala Lumpur na een val van het balkon van een appartement waar zij was met een Amerikaans echtpaar. Het echtpaar kwam woensdag niet opdagen in de rechtbank. Het stel was gedagvaard voor een getuigenis.

Momenteel worden tal van betrokkenen verhoord om te achterhalen of de dood van de 18-jarige Nederlandse al dan niet een misdrijf is.

