Tranen bij Indië-herdenking

De krans voor de burger- en militaire slachtoffers werd gelegd door Stefanus Ririhena en mevrouw Maud de Haas-de Bruin. Ⓒ ANP

Den Haag - Onder grote belangstelling is woensdag bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Voor de eerste generatie kwam ’ons Indië’ weer even heel dichtbij. Met een traan en een lach.