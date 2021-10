Premium Het beste van De Telegraaf

Beeld van Nederland in buitenland aan het kantelen Nederland zichzelf niet meer: ’Wat is er in hemelsnaam veranderd?’

Door onze correspondenten Kopieer naar clipboard

Frau Antje is zichzelf niet meer volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

AMSTERDAM - Frau Antje heeft nog steeds traditionele Nederlandse kleding aan en een wiel kaas in haar handen. Maar het Duitse tijdschrift Der Spiegel heeft daar voor de voorpagina van de meest recente editie ook een joint in haar mond en een Kalasjnikov in haar handen aan toegevoegd, en in de kaas zitten kogelgaten en zakjes cocaïne.