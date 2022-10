Amnesty: ruim 80 mensen gedood bij protesten in Zahedan in Iran

Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke dodental hoger, stelt de mensenrechtenorganisatie. Bewijs dat Amnesty heeft verzameld toont naar eigen zeggen aan dat de meeste slachtoffers „in het hoofd, het hart, de nek en de romp zijn geschoten, waaruit een duidelijke intentie blijkt om te doden of ernstig te verwonden.”

De Iraanse president Ebrahim Raisi stelde donderdag een onderzoek in naar de gebeurtenissen in de hoofdstad van de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan. Ook zes militairen zouden er zijn gedood.

De protesten in Zahedan volgden op het nieuws over de verkrachting van een 15-jarig meisje door een politiecommissaris. Volgens lokale religieuze leiders is er toen op ongewapende burgers geschoten. Iraanse staatsmedia meldden echter dat de onrust werd veroorzaakt door „extremisten” die politiebureaus aanvielen.

Vanwege de onrust in Zahedan heeft de president de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken de opdracht gegeven ter plaatse „grondig onderzoek te doen naar de start en oorzaken van het incident.”

Ook elders in het land is het al dagen onrustig vanwege de dood van de 22-jarige Mahsa Amini na haar arrestatie. Zij werd gearresteerd door de politie omdat ze haar hijab niet volgens de religieuze voorschriften droeg. Sindsdien wordt in meerdere steden in het hele land gedemonstreerd voor vrouwenrechten en tegen politiegeweld. Duizenden mensen zijn opgepakt.