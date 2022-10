Protesten in Iran houden aan

Veiligheidsdiensten schoten in de Koerdische steden Sanandaj en Saqqez op betogers en gebruikten traangas, meldt de Iraanse mensenrechtenorganisatie Hengaw. Dat zou zijn gebeurd na een oproep tot massademonstraties. In Amini’s woonplaats liepen schoolmeisjes volgens Hengaw een protestmars waarbij ze hoofddoeken in de lucht hielden.

Vrouwelijke studenten in Teheran scandeerden volgens activisten leuzen tegen president Raisi, die hun campus bezocht. Raisi las een gedicht op waarin hij „relschoppers” vergeleek met vliegen. De Iraanse autoriteiten geven hun vijanden, waaronder de Verenigde Staten en Israël, de schuld van de onrust.

Veel protesten worden met geweld de kop ingedrukt, met vele doden en gewonden tot gevolg. Ook zijn er leden van veiligheidsdiensten om het leven gekomen. In het land gelden internetbeperkingen die bedoeld zijn om protesten te belemmeren en te voorkomen dat beelden van het harde optreden tegen betogers naar buiten komen.

Hoofddoek

Amini overleed op 16 september, drie dagen nadat ze was opgepakt voor het overtreden van de strenge, islamitische kledingvoorschriften van Iran. Nabestaanden en getuigen zeggen dat de Koerdische vrouw is mishandeld, de autoriteiten wijten haar overlijden aan ’onderliggende ziektes’. Ook buiten Iran zijn zaterdag betogingen gehouden, waaronder in Nederland.