Baby overlijdt na uren in hete auto terwijl moeder werkt bij Domino’s Pizza

„Ik ben gewoon vergeten hem ergens af te zetten”, vertelt Blondia Curry voor de camera tegen ABC News. Ze had een hele drukke ochtend gehad en had onlangs te horen gekregen dat haar 13-jarige dochter diabetes heeft. Curry was voor het eerst weer op werk na vele bezoekjes aan het ziekenhuis.

„Ik heb mezelf al duizend keer afgevraagd hoe ik mijn baby heb kunnen vergeten, maar ik weet dat ik met mijn hoofd ergens anders zat”, aldus de assistent-manager van het pizzarestaurant.

Toen ze na werk Dameer in de auto vond, realiseerde de vrouw dat ze haar zoon nooit had afgezet. Ze belde het alarmnummer en probeerde haar baby af te koelen met water. Een klant reanimeerde het jongetje, maar tevergeefs. De vrouw, die de begrafenis niet kan betalen, is een crowdfundingsactie gestart.