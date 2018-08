Zeer oude kaas gevonden in graftombe

De archeologen troffen onder meer een gebroken pot aan met een keiharde wittige substantie en een stuk canvas. Dat werd mogelijk gebruikt om de inhoud af te dekken of te conserveren. Met moderne technieken is nu aangetoond dat de kruik extreem overjarige kaas bevatte. De studie is gepubliceerd in het vakblad Analytical Chemistry.

Door de scheikundige analyse van de eiwitten kon worden geconcludeerd dat de kaasboer zowel koemelk als melk van een schaap of geit heeft gebruikt. Omdat de vezels van het kaasdoek geschikter waren voor vaste stof dan voor een vloeibare gaan de onderzoekers ervan uit dat het toen al om stevige kaas ging.

Andere peptiden wijzen er bovendien op dat de zuivel besmet was met Brucella melitensis, een bacterie die de zogenoemde Maltakoorts kan veroorzaken. De ziekteverwekker maakt ook nu nog slachtoffers onder consumenten van rauwmelkse producten.