19-jarige Nederlandse man verongelukt op Malta

De familie in Nederland is door het departement geïnformeerd, meldt een woordvoerder. De familie van omgekomen tiener is consulaire hulp aangeboden.

Het ongeluk zou hebben plaatsgevonden rond 15.30 uur. De jetski werd volgens de Maltese krant bestuurd door een 19-jarige man die eveneens van Nederlandse afkomst is. Beiden zouden in Sliema wonen.

Omstanders hielpen de gewonde jongeman aan wal en verleenden eerste hulp. Voor de man kwam de hulp echter te laat, hij overleed ter plaatse.

Was u getuige, of heeft u informatie over het ongeluk? Mail ons dan alstublieft via redactie-i@telegraaf.nl of app naar gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952.

