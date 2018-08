Halsema: ’Het is hier niet meer veilig’

Ⓒ ANP

Amsterdam - De Amsterdamse buurt Slotervaart is in shock door de geweersalvo’s en explosies die binnen een week driemaal door de straten schalden. „Je kunt niet meer zeggen dat het veilig is”, zo vertelt burgemeester Halsema woensdag onomwonden tegen bewoners, die fluisteren dat de bedrijven aan criminele ’miljonairs’ zijn gelieerd, en dat er eerder in de winkels aan de Johan Huizingalaan een lichaam en een wietkwekerij werden gevonden.