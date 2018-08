’Salafisten infiltreren stadhuis Rotterdam’

Een medewerker van het programmateam radicalisering, Ahmed Harika, adviseerde de omstreden Stichting Waqf, die haatpredikers naar Nederland probeerde te halen en in Rotterdam een salafisten-instituut wilde oprichten. De aankoop van het gebouw werd gefinancierd door een Qatarees hulpfonds waarvan de oprichter miljoenen dollars doorsluisde naar islamistische terreurorganisaties. Critici zien het salafisme – de meest strikte naleving van de islam – als opmaat naar de gewapende strijd.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat Harika in 2014 opdrachten uitvoerde in opdracht van Waqf. „Hij heeft hier een onkostenvergoeding voor ontvangen. In oktober 2014 is Harika voor de Directie Veiligheid gaan werken.”

Ook andere medewerkers en informanten van de Directie Veiligheid, waar radicalisering onder valt, onderhouden nauwe banden met orthodox-islamitische instellingen in de stad.

Leefbaar Rotterdam stelt vragen aan burgemeester Aboutaleb. „Het is onverantwoord om op het dossier radicalisering de regie uit handen te geven aan dubieuze ’deskundigen’, die de rode loper uitrollen voor radicale en salafistische netwerken”, zegt raadslid Tanya Hoogwerf.

