Uitvreters al ruim tien jaar bezig

Het gewiekste oplichtersduo is hiervoor schijnbaar al meermaals veroordeeld, wat ook tot celstraffen leidde. Maar na vrijlating uit de gevangenis beginnen ze vrolijk een nieuw spoor van ellende te trekken.

’Henk’, ’Jan’ of ’Willem’ en zijn echtgenote ’Annie’ of ’Jolanda’. Onder welke schuilnaam ze zich ook voorstellen, het paar zestigers dat op amicale wijze een behoorlijk aantal ondernemers en hulpvaardige personen om hun vinger wist te winden, houdt er tot teleurstelling van die gedupeerden nog altijd dezelfde dubieuze praktijken op na.

Toneelspelers

„Het zijn super-toneelspelers”, zo beschrijft een man uit Meppel de twee verdachten tegen wie hij tevergeefs aangifte deed. Medio september afgelopen jaar verbleven ze een weekje, op basis van logies plus ontbijt, in zijn blokhut. En net als bij de Tubbergse hotelier verdwenen ze daarna zonder een cent te betalen. „Die moeten echt aan de schandpaal worden genageld”, vertelt de Meppelaar bozig.

Volgens meerdere melders gaat het om precies hetzelfde stelletje, beter bekend als de ’kerkoplichters’, waarvoor al meerdere keren gewaarschuwd is via bijvoorbeeld televisieprogramma’s als Opgelicht?! en Opsporing Verzocht. Ze reizen al sinds 2004 op de fiets door Nederland en hun werkwijze is nagenoeg iedere keer hetzelfde: onder valse namen gratis overnachtingen scoren en geld ’lenen’.

Kerkgangers

Voorzichtig geschat vielen sindsdien meer dan honderd goedgelovigen voor hun gladde praatjes. Vooral bij kerkgangers weten ze geld los te praten, terwijl B&B- en hoteleigenaren naar een betaling voor hun diensten kunnen fluiten.

In november 2008 werden ze in Sneek opgepakt, op verdenking van oplichting en verduistering. Dat herinnert een campinghouder uit het Drentse dorp Elim zich nog goed. Herkennen op de bewakingsbeelden blijkt een stuk lastiger. „Het is zo’n tien jaar geleden. Van die man durf ik het zo niet te zeggen, de vrouw lijkt me haast wel. Ze lijkt er in ieder geval verdacht veel op.” Een vrouw uit het nabijgelegen Diever weet het wel zeker, nadat ze 250 euro lichter werd door in een zielig verhaal te trappen. „Nooit gedacht dat mij dit zou overkomen, schaam mij nog steeds hiervoor. Heb dit nog niet aan iemand verteld.”