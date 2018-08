Explosief in centrum Amsterdam

Ⓒ Lorenzo Derksen

Amsterdam - De Voetboogstraat en omliggende straten in het centrum van Amsterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag enkele uren afgezet geweest wegens de vondst van een verdacht voorwerp bij een frietzaak. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat het om een explosief ging. Dat is de vierde deze week in onze hoofdstad.