’Onzinvoorspellingen’

KNMI-deskundige Sybren Drijfhout voorspelt de komende vier jaar zeer hete zomers. Sybren zou toch beter moeten weten, want bij een voorspelling van code geel of rood klopt het in de meeste gevallen al niet en dan hebben we het pas over een voorspelling van hooguit enkele dagen.

Het lijkt wel een hype om alsmaar van die klimaatveranderende voorspellingen te doen. Hou er toch mee op en kijk net als mijn opa zaliger naar de lucht om te zien of het hooi wel of niet naar binnen moet.

P. van de Logt, Dedemsvaart