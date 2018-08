Onderzoek OM naar misbruik Jehova’s Getuigen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Maarten Hartman

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij de geloofsgemeenschap van Jehova’s Getuigen. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.