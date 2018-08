Rechtszaak moord Kim Jong-nam gaat door

Kim Jong-nam werd op 13 februari vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur. De vrouwen zouden daar zenuwgas in zijn gezicht hebben gesmeerd. Zij zeggen onschuldig te zijn en stellen dat ze in de veronderstelling verkeerden dat ze meewerkten aan een grap voor een reality-tv-show. Ze kunnen de doodstraf krijgen als ze schuldig worden bevonden.

Experts hebben verklaard dat sporen van het zenuwgas VX zijn aangetroffen op de kleding van de vrouwen uit Indonesië en Vietnam. Aanklagers hebben ook videobeelden getoond waarop te zien is hoe de vrouwen voor de aanval twee andere verdachten treffen op het vliegveld. Zij zijn nog voortvluchtig.

Bekijk ook: Twee vrouwen vervolgd voor vliegveldmoord

De Verenigde Staten denken dat het Noord-Koreaanse regime verantwoordelijk is voor de moord op Kim Jong-nam. De Maleisische rechter zei dat niet onomstotelijk is aangetoond dat sprake was van een politieke liquidatie, al kan dat volgens de magistraat ook niet worden uitgesloten.