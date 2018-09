’Waarom moeilijk doen over een pasfoto?’

Als gelovige heb je schijnbaar extra privileges, maar dat geldt niet niet voor alle gelovigen. Dat ondervond een vrouw die een pasfoto inleverde, waarin zij was afgebeeld met een ’vredelievend’ vergiet op het hoofd, dit geheel in lijn met haar geloofsovertuiging.

Wie maakt uit wat wel of niet een geloof is. Een geloof is toch iets ongrijpbaars? Het zegt niets over hoe het er hierboven werkelijk aan toe gaat. Geloven is niet meer dan daarover een inschatting maken. Daar kan de Raad van State geen enkele uitspraak over doen, tenzij zij zelf onderdeel uitmaken van het dodenrijk.

Laat geloof geen enkele kwestie zijn voor het uiterlijk van een pasfoto. Binnen de huidige technieken zijn we in staat iedere wereldburger te herkennen als mond, neus, kin, ogen (zonder bril) en voorhoofd volledig zichtbaar zijn. Waarom dan toch zo moeilijk doen over de lay-out van een pasfoto.

M. Holsda